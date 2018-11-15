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KKTC Meclis Başkanı: Sorunun çözüme bağlanmasını arzuluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar dünyada hak ettiği yeri almak istediğini söyledi.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar dünyada hak ettiği yeri almak istediğini söyledi. Uluçay, "Müzakerelerle alakalı net olan, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önde gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz" dedi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülkenin 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kuruluş yıl dönümünde, Güney Kıbrıs'a ve tüm dünyaya barış mesajları verdiklerini kaydeden Uluçay, şunları söyledi: "2 toplumlu, 2 bölgeli federasyon temelli bir çözümün oluşması için Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleye devam edeceğiz. En az Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz. Dolayısıyla mücadelemize devam edeceğiz. Bir de adanın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılmasını, ekonomik açıdan hem adaya hem adanın etrafında bulunan ülkelere ortak ekonomik değer yaratmasını ön görüyoruz. Bunun neticesinde sadece adada değil bölgede, Akdeniz'de de bir istikrarın yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bunun mücadelesine de devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bunun takipçisi olacağız. Müzakerelerle alakalı, net, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önce gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz."

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