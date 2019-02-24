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KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Şentop'u kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay telefonla görüştü.

Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop’u, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Şentop da Uluçay'a iyi dilekleri nedeniyle teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop, Uluçay'a, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğini de bildirdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Teberrüken Uluçay

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