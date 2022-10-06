HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. KKTC Meclisi'nde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki geldi: 'Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın açıklamalarının sentezi'

KKTC Meclisi'nde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki geldi: 'Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın açıklamalarının sentezi'

06.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Meclisi'ndeki konuşmasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adada bulunmasına ve Erdoğan'a yönelik eleştiriler yönelten Derya'ya AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu kişinin sözleri, radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir" diye konuştu.

KKTC Meclisi'nde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki geldi: 'Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın açıklamalarının sentezi'

KKTC Meclisi'nde Doğuş Derya'nın sözleri tepki topladı. Derya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "(KKTC'yi) Önce kendileri tanısınlar lütfen" diye seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Derya'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE SİLAHLANMAYA KARŞI ÇÖZÜMÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğuş Derya, KKTC Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Birileri milliyetçilik yarışında diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkmakta. Bir Kıbrıslı yurtsever ve Türk olarak konuşuyorum. Bu konuları futbol taraftarı gibi ele almayacaksın.

Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: KKTC'Yİ ÖNCE KENDİLERİ TANISINLAR

KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler.

(KKTC vekillerine) Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur, biliyorum, biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.

ÇELİK: "HADSİZ VE PROVOKATİF KONUŞMAYI KINIYORUZ"

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi'nde konuşan CTP Vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri, radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir."

"KKTC'Yİ BİR RUM SÖMÜRGESİ YAPMA HAYALİ PEŞİNDE KOŞUYOR"

Derya'nın, Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar ettiğini belirten Çelik, "Kuşkusuz bu zihniyet, KKTC'yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap, bu şahıs için de aynen geçerlidir" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!
Rockçı terörist böyle yakalandı! Müzik çalara baktılar ve...Rockçı terörist böyle yakalandı! Müzik çalara baktılar ve...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik kktc

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.