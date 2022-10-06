KKTC Meclisi'nde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki geldi: 'Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın açıklamalarının sentezi'

KKTC Meclisi'nde Doğuş Derya'nın sözleri tepki topladı. Derya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "(KKTC'yi) Önce kendileri tanısınlar lütfen" diye seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Derya'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE SİLAHLANMAYA KARŞI ÇÖZÜMÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğuş Derya, KKTC Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Birileri milliyetçilik yarışında diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkmakta. Bir Kıbrıslı yurtsever ve Türk olarak konuşuyorum. Bu konuları futbol taraftarı gibi ele almayacaksın.

Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: KKTC'Yİ ÖNCE KENDİLERİ TANISINLAR

KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu bilsinler.

(KKTC vekillerine) Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur, biliyorum, biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.

ÇELİK: "HADSİZ VE PROVOKATİF KONUŞMAYI KINIYORUZ"

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi'nde konuşan CTP Vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri, radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir."

"KKTC'Yİ BİR RUM SÖMÜRGESİ YAPMA HAYALİ PEŞİNDE KOŞUYOR"

Derya'nın, Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar ettiğini belirten Çelik, "Kuşkusuz bu zihniyet, KKTC'yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap, bu şahıs için de aynen geçerlidir" dedi.

(DHA)

