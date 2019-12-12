KKTC Milletvekili Hasipoğlu: "Türkiye-Libya anlaşması, Rum-Yunan ikilisinin oyununu bozdu"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının, Rum-Yunan ikilisinin oyununu bozduğunu söyledi.

Hasipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak Doğu Akdeniz'de yabancı şirketlere ruhsat vermeye başlaması üzerine KKTC'nin 2011 yılında Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yaptığını hatırlattı.

Orada belirlenen parsellerin bir kısmını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na KKTC adına araştırma yapması için verdiklerini anlatan Hasipoğlu, "Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı nasıl 'Ben egemen devletim.' deyip ruhsat veriyorsa biz de aynı çalışmayı başlattık.'' dedi.

Hasipoğlu, yaşanan sürecin ardından yakın Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin KKTC ve Libya ile yaptığı anlaşma Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmaları bıçak gibi kesti. Bu anlaşma Rum-Yunan ikilisinin oyununu bozdu. Dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'de ikinci önemli anlaşmadır. Denizdeki egemenlik haklarımızın tesisi acısından bir Mavi Vatan oluşturduk orada ve bu anlamda çok önemli. Biz hukuken ve siyaseten doğru bir politika izliyoruz. Uluslararası deniz hukuku prensipleri ışığında hareket ediyoruz. Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs Türkünün deniz alanlarındaki egemenliğinin simgesi, adıdır. Fatih sondaj gemisi ise Türkiye'nin egemenlik alanlarının göstergesidir.''