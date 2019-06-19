HABER

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Kıbrıs Barış Harekâtı’nda savaşmış 133 gaziye madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.Kıbrıs Barış Harekâtına katılmış ve burada savaşarak mücadele göstermiş olan gazilerin madalya ve berat tevcih töreni, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Eskişehir’de Kıbrıs Barış Harekâtı’nda savaşmış 133 gaziye madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.
Kıbrıs Barış Harekâtına katılmış ve burada savaşarak mücadele göstermiş olan gazilerin madalya ve berat tevcih töreni, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Eskişehir Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda davetli katıldı.

“Görevimizi başarı ile yerine getirmekten dolayı gururluyuz”
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs gazileri, üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek bir zafer kazanmışlardır. Paraşüt ile atlayan, helikopter ile inen ve denizden çıkarma yapan bu kahramanlar kısa bir süre içinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türkünü esaretten kurtarmış ve barış getirmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü kendi devletinde, kendi bayrağında, hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hâkimdir. Görevimizi başarı ile yerine getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Biz Kıbrıs gazileri bu madalyaları bir ömür boyu göğsümüzde onur nişanesi olarak taşıyacağız” diye konuştu.

“Sizlerin cesareti, fedakârlığı ve dirayeti ile bu başarı elde edildi”
Eskişehir Valisi Çakacak de törende bir konuşma yaparak, Türk milletinin tarihinin büyük zaferlerle doludur olduğunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın da bunlardan biri olduğunu ifade etti. Vali Çakacak, “Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerin fedakârlık ve kahramanlıkları kazandırdı. Kıbrıslı Türklerin uğradıkları zulme, baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı da Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneğidir. Sizlerin cesareti, fedakârlığı ve dirayeti ile bu başarı elde edildi ve Kıbrıs Türki bağımsızlığına kavuştu. Kararlı mücadeleler sonunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün adanın kurucu ve eşit parçalarından biridir. Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkünün sabrı ve dirayeti bizler için gurur kaynağıdır. Milli mücadele madalyası bir nişanedir. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Sizlere taktim edeceğimiz bu madalya, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının işaretidir” dedi.
Konuşmaların ardından gazilere madalyaları taktim edildi.

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.