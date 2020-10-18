KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti. Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu. KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti. ERSİN TATAR'DAN ZAFER KONUŞMASI Ersin Tatar, seçim galibiyetinin ardından yaptığı zafer konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Rauf Denktaş kardeşimize açık destek verdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Güney Kıbrıs'ta günde 200'e yakın vaka açıklanırken, bizde vaka yoktur kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken, bizlere her zaman yardım eden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürü borç sayarız. Seçim malzemesi yapmak için anavatan Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz."

ERSİN TATAR'DAN YAZILI AÇIKLAMA KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını yazılı açıklama ile değerlendiren Tatar, "Bu sınavda son sözü halkımız söyledi, notunu verdi ve “yeni bir geleceğe” bizimle birlikte yürümek istediğini ortaya koydu. Öncelikle halkımıza, en derin sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım. Teşekkür ederim" dedi. "Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi" diyen Tatar, şöyle devam etti: "Onlara verdiğim her sözü tutacağım; Herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı hep sürdüreceğim. Bir teşekkür de, aileme, beni aday yapan Ulusal Birlik Partisi’ne, destek veren tüm diğer partilere, bana katkı sağlayan gönüllü arkadaşlarıma, ekiplerimize etmek istiyorum. Onlara da şu sözü veriyorum: Vefalı davranacağım, asla nerden geldiğimi unutmayacağım, elbette herkesle bütünleşmeye çalışacağım ama yola kiminle çıktığımı, kiminle bu yollarda yürüdüğümü asla unutmayacağım."

“KKTC DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK” Tatar, "Yaşam kalitesi yüksek bir Kıbrıs Türk Halkı, daha ileri bir demokratik yaşam, ertelenen ekonomik ve sosyal reformlarını yapmış, çağdaş bir devlet yapısı, dünyada hak ettiği yeri alma yolunda emin adımlarla ilerleyen güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tüm makamlarla el-ele, gönül-gönüle çalışacağım" sözlerini kullanan Tatar, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye’nin bize desteğinin var olandan iler noktaya taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim. Kıbrıs Rum Halkı’na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum" ifadelerini kullandı. “MASAYA OTURACAĞIM, ADİL OLUN” "Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım" diyen Tatar, "Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgemize, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve Devlet’e büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum. Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız. Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne sesleniyorum: Adil olunuz" diye konuştu.

“YEMİNİME SADIK KALACAĞIM” Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: "Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman kendi kendini idare etmekten, egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Atık kalıpların dışına çıkınız. Farklı düşününüz. Bugüne kadar izlediğiniz yol Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını sağlamadı, tam tersine engelledi. Ben ve ekibim sizlerle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmeyiniz. Seçim sürecinde de belirttiğim gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Anayasal görevlerini gereği gibi yerine getirmek için çalışacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla, devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Bunu asla aklımdan çıkarmayacağım. Yeminime sadık kalacağım; devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağım hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağım." ERDOĞAN: TATAR'I ŞAHSIM VE TÜRK MİLLETİ ADINA TEBRİK EDİYORUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz."

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KİMDİR? Ersin Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Ersin Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.