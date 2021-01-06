HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı

06.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı

Tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim çalışmalarına tam güç devam ediyor. Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL, yetiştirmek üzere üretim personeli alacak.

Kasım ayında İstanbul’da katıldığı MÜSİAD EXPO 2020’de sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan GÜNSEL'in ilk modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirildi.

Yerli otomobil günsel

100 ADET PERSONEL ALACAK!

Seri üretime hazırlanan GÜNSEL’de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. İlk etapta 1.000 araç üretecek olan GÜNSEL, ekibini de büyütmeye devam ediyor. GÜNSEL'in kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. GÜNSEL’in açtığı ilanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var. Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen GÜNSEL, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek. GÜNSEL, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yerli otomobil günsel

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, ilanlarında “tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun” olma vurgusu yapıyor. Ekibe dahil olacak kişiler, GÜNSEL ekibinin 10 yıllık bilgi ve tecrübesiyle yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
2. el araba fiyatlarına zam geliyor!2. el araba fiyatlarına zam geliyor!
Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamıFelak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Kia, yeni logosunu ve marka sloganını basına tanıttı

Kia, yeni logosunu ve marka sloganını basına tanıttı

Sıkıştırma oranı nedir? Benzin ve dizel motorlarda neden farklıdır?

Sıkıştırma oranı nedir?

Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Arabaya geniş lastik takılır mı ? Otomobile geniş lastik takmak zararlı mı? Arabaya geniş lastik takmanın avantajları ve dezavantajları neler?

2. el araba fiyatlarına zam geliyor! 2. el araç fiyatları ne zaman yükselecek?

2. el araba fiyatlarına zam geliyor!

2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

Yeni Hyundai i10'un 2021 fiyat listesi belli oldu. 2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.