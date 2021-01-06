KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı

Kasım ayında İstanbul’da katıldığı MÜSİAD EXPO 2020’de sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan GÜNSEL'in ilk modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirildi.

100 ADET PERSONEL ALACAK!

Seri üretime hazırlanan GÜNSEL’de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. İlk etapta 1.000 araç üretecek olan GÜNSEL, ekibini de büyütmeye devam ediyor. GÜNSEL'in kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. GÜNSEL’in açtığı ilanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var. Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen GÜNSEL, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek. GÜNSEL, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.