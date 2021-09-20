HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, IAA Mobility'de vitrine çıktı

KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, IAA Mobility'de vitrine çıktı

20.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli ve milli otomobili Günsel, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) tedarikçileri ile buluştu.

KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, IAA Mobility'de vitrine çıktı

Günsel’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı IAA Mobility, Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi. Günsel, IAA Mobility’e katılarak KKTC ve Türkiye'nin ardından dünya otomotiv vitrininde de boy gösterdi.

"GÜNSEL'İMİZİ DÜNYAYA TANITMAYA VE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, IAA Mobility’de tedarikçileri ile buluşarak elektrikli otomotivin geleceğini yakından gözlemleme şansı yakaladıklarını belirterek, "KKTC’mizin yerli ve milli otomobili Günsel ile Londra, Cenevre ve Pekin'de katılacağımız fuarlarla ilk modelimiz B9’u dünya vitrinine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Günsel Üretim Tesisleri’nin ikinci faz yatırımını Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sürdürdüklerini anımsatan Suat Günsel, "Seri üretime çok yaklaştığımız bu dönemde, aralık ayında Londra’da, Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan 2022’de ise Pekin’de düzenlenecek otomotiv fuarlarına ilk modelimiz B9 ile katılarak Günsel’imizi dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobiliUzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradıDakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradı
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
Satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatıSatışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.