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KKTC Polis teşkilatında FETÖ depremi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, KKTC’de 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında dosya yapıldı.Polis Genel Müdürlüğü (PGM) KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında üç polis memurunun Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından savunmalarını aldı.KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ali.Ö ile Yılmaz Ö., Sadık E.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, KKTC’de 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında dosya yapıldı.
Polis Genel Müdürlüğü (PGM) KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında üç polis memurunun Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından savunmalarını aldı.
KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ali.Ö ile Yılmaz Ö., Sadık E. savunmaları alındı Polis Hizmetleri Komisyonu alınan savunmalar doğrultusunda üç polis memuru için ihraç ve yargılanma yolunun açılacağı öğrenildi. 2017 yılından beri aralarında üst rütbeli polislerin de olduğu birçok polis mensubu ile ilgili soruşturma yürütülerek banka hesabı ve mal varlığı ile ilgili inceleme yapılan 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında savcılığa suç duyurusu yapıldığı öğrenildi.
Polis Hizmetleri Komisyonu halen aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 120 polis mensubu hakkında yargılanma ve ihraç konusunda karar vereceği belirtildi.

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