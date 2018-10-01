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KKTC Polisi: Ahmet S., arkadaşının getirdiği şortun ipiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, Ahmet S.'nin polis karakolunda intiharının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

KKTC Polisi: Ahmet S., arkadaşının getirdiği şortun ipiyle intihar etti

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, Ahmet S.'nin polis karakolunda intiharının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Soruşturmanın sürdüğünün belirtildiği açıklamada, Ahmet S.'nin, eşinin getirdiği değil, arkadaşı Ömer K.'nin getirdiği şortun ipiyle intihar ettiği belirtildi.
Ahmet S'nin hücreye götürülmeden doktor kontrolünden geçirildiğine işaret edilen açıklamada,
"Ahmet S., aynı gün saat 13:40 sıralarında, Boğaz Polis Karakolunda avukatı ve ailesi ile görüştürülmesi sağlanmış ve tekrardan hücreye yerleştirilmiştir. Boğaz Polis Karakolu'nda, Ahmet S. yerleştirildiği hücrenin karşısında bulunan hücrede hırsızlık suçundan tutuklu A.T. tarafından aynı gün avukatı ile görüşmesinin ardından saat 18.00 sıralarında hücresine geri yerleştirildiği sırada oturur vaziyette görülmüştür. Yaklaşık 15 dakika sonra ise, A.T. isimli diğer tutuklu, Ahmet S.'yi hücresinde asılı bir vaziyette görmesinin ardından görevli polislere haber vermiştir" denildi.
Ahmet S.'nin giydiği şortun ipiyle kendisini hücre penceresine astığı belirtilen açıklamaya şöyle denildi:
"Olay yeri, Girne Bölge Savcısı, İlçe Polis Müdürü ve Adli Tıp Uzmanı tarafından ziyaret edilerek gerekli incelemeler yerinde yapılmış, zanlı avukatı ise olaydan haberdar edilerek olay yerine davet edilmiş ancak olay yerine gelmemiştir. Adli Tıp Uzmanı tarafından, müteveffanın cesedi üzerinde olay yerinde yaptığı ilk muayenesinde ve otopsi neticesinde; vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi, elle ve bağla boğma izi, kesici delici alet yarası, ateşli silah yarası bulunmadığı tespit edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

KKTC Polisi: Ahmet S., arkadaşının getirdiği şortun ipiyle intihar etti

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