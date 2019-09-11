KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor

Olay 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzuklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi. Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gizdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı aldı.

Aynı Rum, daha sonra bahçede direkte asılı olan Türk bayrağına yöneldi. Bayrağın iplerini 10 dakika içinde ara ara gelerek kesip, uzaklaşan Rum, ip kopunca da bayrağı direkten indirdi ve aldı. Bayrak ve Denktaş'ın fotoğrafını alan Rum, okulun duvarlarından atlayarak kayıplara karıştı. Okul yönetimi bir gün sonra bayrağın yerinde olmadığını gördü. Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet ve yetkililer güvenlik kameralarının görüntülerini izledi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Görüntülerde, bir şahsın Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını aldığı görüldü. Daha sonra yapılan incelemede bayrağı indiren kişinin bir Rum olduğu belirlendi. Konu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.