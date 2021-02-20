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  4. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

20.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i getirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner kabinede değişikliğe gitti.

Saner, Sağlık Bakanı Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel'e görev verdi.

Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin kararı onayladı.

"NÖBET DEĞİŞİMİ"

Başbakan Saner, "Sayın Ali Pilli 20 aya yakın süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum." ifadelerini kullandı.

KKTC halkına yıllarca bir sağlıkçı ve bakan olarak hizmet veren Üstel'in de yeni görevini başarıyla yapacağına inandığını dile getiren Saner, Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağını kaydetti.

"HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE SALGIN SÜRECİNİ ATLATMAK"

Saner, "Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, devletimizin yaşatılıp yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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