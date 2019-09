Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Girne Çatalköy bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ’’Patlama sonrası Girne bölgesinde 3 adet ambulansımız ve sağlık ekipleri anında olay yerine ulaşmış ve gerekli tüm tedbirler alınmış, olay yerinde birçok kişi ambulansta tedavi edilmiştir. Saat 04.30’dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisine şu ana kadar 12 kişi gelmiş, anında tüm hastalara müdahale edilmiş ve 9 kişi hafif yaralı oldukları ve iyi durumda oldukları için taburcu edilmiştir. Şu an ise 3 yaralı Girne Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunmaktadır. Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler, bir hastada hafif kesikler, diğer hastada ise ayak burkulması yaşanmıştır. Az önce Girne Akçiçek Hastanesine yapmış olduğum ziyarette hastaların durumlarını incelemiş, gerekli bilgileri almış ve geçmiş olsun dileklerimi kendilerine iletmiş bulunmaktayım. Olay yerinde halen ambulansımız ve sağlık ekipleri herhangi bir olası müdahale nedeniyle beklemektedir. Olay sonrası en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın olmayışıdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun’’ dedi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de yaptığı açıklamada, “Çatalköy Arapköy bölgesinde yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaralananlar, bölge halkı, Çatalköy Belediyesi ve zarar gören işletmeler başta olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Bu gibi insan güvenliğini riske atacak olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Dün gece yarısından sonra saat 01.30 sularında Çatalköy bölgesindeki askeri alanda meydana gelen patlamalarla başlayan yangın hepimizi üzmüştür. Çok büyük bir felaketi en azından can kaybı olmadan atlatmış olmakla teselli buluyoruz. Bu korku dolu anları yakinen yaşamak zorunda kalan bölge halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun” dedi.