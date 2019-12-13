HABER

KKTC Sağlık Bakanlığı, ‘Şırınga Çikolataları’nın satışını yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de iki çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga Çikolata’ olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de iki çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga Çikolata’ olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.
Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçarak nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı, 'Şırınga Çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın imzasıyla tüm birimlere gönderilen 'ivedi' yazıda, “Ürünlerin toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararının alındığı" kaydedildi.
İVEDİ YAZI YAZILDI
Yazıda, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerine yer verildi.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
İngiltere’de sandıktan evlilik yüzüğü çıktıİngiltere’de sandıktan evlilik yüzüğü çıktı
KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya'da patlama: 25 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.