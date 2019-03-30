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KKTC şiddetli fırtına etkisi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

KKTC’de dün başlayan ve akşam saatlerinde şiddetlenen yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı.KKTC’de iki gündür etkiyi olan şiddetli fırtına ve yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

KKTC’de dün başlayan ve akşam saatlerinde şiddetlenen yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı.
KKTC’de iki gündür etkiyi olan şiddetli fırtına ve yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Lefkoşa-Mağusa yolu sabah saatlerinde bir süre ulaşıma kapandı. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Alınan ihbarlar doğrultusunda sivil savunma, itfaiye, polis ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde, su basan ev ve iş yerlerine müdahalede bulundu. Mahsur kalanlar sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.
Sabaha karşı Taşkent, Güngör, Değirmenlik ve Minareliköy bölgesinde şiddetlenen yağış bölgede sele yol açtı. Taşan dereler, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan bölümünü sular altında bıraktı. Sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafik akışına kapatılan yol, ilerleyen saatlerde kontrollü olarak tekrardan açıldı.
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda da Gazimağusa’ya gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet petrol ışıkları arası arasında kalan kısım sular altında kaldı. Sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yol, daha sonra yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı. Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların bir bölümü de sel nedeniyle yolda kaldı. Yolcular askeri ve sivil savunmaya ait araçlarla havaalanına ulaşımı sağlandı.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC’de dün geceden beri süren yağış nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu .
Öte taraftan Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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