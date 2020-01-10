KKTC Tarım Bakanı Oğuz: "Yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

Proje yapılırken bu tür olasılıkların hesaplandığına değinen Oğuz, bu ihtimallere karşı KKTC tarafına Geçitköy Barajı'nın inşa edildiğini hatırlattı.

Oğuz, sorunu çözme çalışmalarının DSİ tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Bu bağlamda ülkemizde kamuoyuna yansıyan ve oluşan bu arızadan dolayı buradaki yerel su kaynaklarında sorun olduğuna yönelik açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda Geçitköy Barajı'nda, KKTC'nin 10 aylık içme ve kullanma suyunu karşılayacak su mevcuttur." dedi.

Bakan Oğuz, "KKTC'ye Su Temini Projesi" ile 2015'de hayata geçen ve Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boruda bu sabah yaşanan kopmayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı'nda KKTC'nin 10 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunduğunu belirterek yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Oğuz, KKTC'nin yaklaşık 10 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak su bulunduğunu yineleyerek, "Geçitköy Barajı'ndan şu an 20 milyon metreküp suyumuz mevcuttur." diye konuştu.

DSİ ile bu konuda görüştüklerini kaydeden Oğuz, hava şartlarının uygun olması durumunda 2 ay içinde bu arızanın giderileceğini söyledi.

- "Aksi bir durum olursa paylaşılır"

Oğuz, panik yapacak bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Buradan vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum; herhangi bir risk ve kullanım kısıtlılığı yoktur. Normal su akışı varmış gibi vatandaşlarımız davranabilir. Aksi bir durum olursa paylaşılır." ifadelerini kullandı.

Su taşıyan boruda yaşanan kopmanın deniz altındaki akıntıdan kaynaklandığı yönünde bilgi geldiğini aktaran Oğuz, daha net tespitleri ilgili uzmanların yapacağını söyledi.

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan borunun, Türkiye tarafından denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan koptuğu tahmin ediliyor.



