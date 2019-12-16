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KKTC turizm tanıtım filmi gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "TİKA, bu ülkede Türk varlığının korunması ve ileriye taşınması için çok önemli projeleri bizimle paylaşıyor" - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Turizm, kamuoyu oluşturmanın en güçlü araçlarından birisidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), KKTC'deki Türk varlığını korumak ve geleceğe taşımak için çalıştığını söyledi.

KKTC'nin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla hazırlanan tanıtım filmi, KKTC Turizm Tanıtım Programı'nda ilk kez gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca, TİKA katkıları ve Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliği ile hazırlanan filmlerin galası Lefkoşa'da yapıldı.

Galaya, KKTC Başbakanı Tatar, bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkan Vekili Serdar Kayalar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, askeri erkan, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ile davetliler katıldı.

Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin daha da gelişebilmesi için turizm gibi sektörlerde önemli çalışmalara imza atılması gerektiğinin altını çizdi.

Kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması adına TİKA aracılığıyla yapılacak çalışmaların önemine dikkati çeken Tatar, "TİKA, bu ülkede Türk varlığının korunması ve ileriye taşınması için çok önemli projeleri bizimle paylaşıyor. Bu anlamda çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Turizmde de yapılan çalışmaların yeni bir umut kapısı olarak ortaya çıktığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Haklı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da KKTC'nin kendisini yok sayan çevreleri, her daim hüsrana uğratacak bir güç ve zenginliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Tarihi gerçekleri, uluslararası hukuku ve teamülleri yok sayıp, 'ben söyledim oldu' mantığıyla tezlerini dayatanlara karşı haklı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum." diye konuştu.

Türkiye olarak, KKTC'nin varlığının tanınması, uluslararası arenada bu varlığıyla hak ettiği şekilde güçlenmesi için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Ersoy, bu noktada KKTC'nin kültür ve turizm potansiyelinin, en etkili ekonomik ve uluslararası faydaya dönüşmesi adına proje ve destekleri de sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Ersoy, turizmden en yüksek kazancı sağlamanın kendilerinin sorumluluğunda olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Turizm aynı zamanda kamuoyu oluşturmanın en güçlü araçlarından birisidir. Çünkü turizm sayesinde gerçekleştirdiğiniz doğrudan iletişim, yarattığınız etki, bıraktığınız izlenim, yürüyen, konuşan, anlatan, yönlendiren ve en etkin tanıtım değeri olan insanı kazanma fırsatı sunar. Bu fırsatı doğru kullanıp insanları kazandığınızda da uluslararası arenada kendinize yer bulursunuz. Bugün dünyada ekonomik varlığını büyük oranda turizm merkezli sürdüren ada ülkeleri var. KKTC'nin diğer sektörlerin yanında turizm alanında da bu güce ulaşmaması için hiçbir sebep yoktur. Yeter ki gerçekçi ve doğru projeler hazırlayalım ve hayata geçirelim."

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Bakan Ersoy'a ülkenin tanıtımına ve ülke turizminin gelişimine verdiği katkı için teşekkür etti.

TİKA Başkan Vekili Kayalar da TİKA'nın, ayrım gözetmeksizin eğitim, sağlık, mesleki eğitim, tarım, kapasite artırımı, bilişim ve ulaşım gibi sektörel olarak geniş bir yelpazede Türkiye'nin kapasite ve birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaştığını hatırlattı ve bu çalışmaları KKTC'de de sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Programda, Kıbrıslı sanatçı Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan ve Ada'nın tarihi perspektifinin, folklorik öğeler ve kostümler üzerinden anlatıldığı "Varım, Varlığım" isimli müzikli gösteri de izleyicilerle buluştu.

TİKA'nın 62'nci yurt dışı ofisi, başkent Lefkoşa'da gün içinde düzenlenen törenle açılmıştı.

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