KKTC turizm tanıtım filmleri gösterildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm tanıtım programı başkent Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm tanıtım programı gerçekleştirildi. Golden Tulip Otel’de yer alan tanıtım programı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA’nın hazırlamış olduğu tanıtım filmiyle başladı. Tanıtım filminin ardından TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar bir konuşma yaparak TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dünyanın dört bir yanında 30 bin proje gerçekleştirdiklerini ve işbirliğinde oldukları ülkelerle tanıtıma katkı koyan çalışmalar yaptıklarını anlatan Kayalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzelliğinin açığa çıkarılmasında ve girişimciliğin geliştirilmesi projelerine ağırlık vereceklerini belirtti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de konuşmasında, gerek yatırımcıların cesaretiyle gerekse turizmcilerin girişimleriyle ambargolara rağmen 25 bin 500 yatak sayısına ulaşıldığını söyledi. Üstel, “1 Milyon 200 bin insana ulaştık. Hedefimiz orantılı olarak hem yatak sayısını çoğaltmak hem de ülkeye gelen turistlerin daha fazla para harcamasını sağlamak, cari açığın yüzde 50’sini karşılayan turizmi daha da ileriye taşımak amacındayız” dedi.

Tanıtıma büyük önem verdiklerini belirten Üstel, TİKA ofisinin hizmete girmesi ve ülke potansiyellerinin ortaya çıkarmak adına yapacakları tanıtım ve pazarlama çalışmalarının önemine işaret etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de TİKA’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma çabaları amacıyla yaptığı faaliyetlere katkı koyan çok değerli bir kurum olduğunu belirterek, "Lefkoşa ofisinin çalışmalarımıza çok değerli katkılar yapacağına adım gibi eminim. KKTC daha önceki yıllarda tanıtım amaçlı fuarlara katılım açısından ciddi sorunlar yaşadı. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde son derece profesyonel bir çalışma yapıldı. Tanıtım faaliyetlerinde Avrupa’da KKTC’nin zihinlere kazıtılması için ciddi bir adım atılıyor" dedi.

Büyükelçi Başçeri’nin konuşmasının ardından adanın daha fazla turist ve gezgin tarafından ideal bir tatil destinasyonu olarak fark edilmesine önemli katkı sağlayacak filmin gösterimi yer aldı.

Film gösteriminin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye’nin KKTC’nin milli iradesinin ve siyasi varlığının korunması ve güçlenmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Turizm ve Kültür Bakanı Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendisini yok sayan çevreleri, her daim hüsrana uğratacak bir güç ve zenginliğe ev sahipliği olduğunu, tarihi gerçekleri, uluslararası hukuku ve teamülleri yok sayıp, ben söyledim oldu mantığıyla tezlerini dayatanlara karşı, haklı duruşumuzdan asla ödün verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Ersoy “Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığını kazanma mücadelesine hayatını adamış mücahitleri ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Nice canlar feda edilerek vatan olmuş bu topraklarda, boş lafların sesi her daim kısılmaya mahkumdur. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli ve siyasi varlığının tanınması, uluslararası arenada bu varlığıyla hak ettiği şekilde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurması ve güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve turizm potansiyelinin en etkili ekonomik ve uluslararası faydaya dönüşmesi adına proje ve desteklerimizi de sürdürüyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz TİKA ofisimiz, bu anlamda çok güçlü bir adım olmuştur. 2018 Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, dünya genelinde turist sayısı 1.4 milyarı geçmiş durumda. Küresel turizm gelirleri ise 1 buçuk trilyon doları aşmıştır. Turizm bu muazzam rakamlara rağmen gelecekte de en hızlı ve düzenli büyüyecek sektörlerin başında geliyor. Bu gerçeklere göre atılacak doğru adımlarla, ülkemiz için turizmden en yüksek kazancı sağlamak, bizlerin sorumluluğundadır. Turizm aynı zamanda kamuoyu oluşturmanın en güçlü araçlarından birisidir. Çünkü turizm sayesinde gerçekleştirdiğiniz doğrudan iletişim, oluşturduğunuz etki, bıraktığınız izlenim, yürüyen, konuşan, anlatan, yönlendiren ve en etkin tanıtım değeri olan insanı kazanma fırsatı sunar. Bu fırsatı doğru kullanıp insanları kazandığınızda da, uluslararası arenada kendinize yer bulursunuz. Bugün dünyada ekonomik varlığını büyük oranda turizm merkezli sürdüren ada ülkeleri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, diğer sektörlerin yanında turizm alanında da bu güce ulaşmaması için hiçbir sebep yoktur. Yeter ki gerçekçi ve doğru projeler hazırlayalım ve hayata geçirelim. Turizmde ilk ve en önemli adım güçlü, etkili ve akılda kalıcı tanıtımdır. Sahip olduğunuz zenginlik ve potansiyelin, uluslararası bilinirliğini sağlamak çok önemlidir. İnsanlara, neyi ve neden tercih etmeleri gerektiğini göstermeli ve anlatmalısınız. İzlediğiniz tanıtım filmlerimizi de işte bu gerçeklerden yola çıkarak hazırladık. Bu bakış açısıyla da kullanmaya başlayacağız. KKTC turizm potansiyelinin, dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla, Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan tanıtım filmleri, aynı zamanda TİKA’nın ofisi açıldıktan sonra, ülkedeki ilk projesi olma özelliğini de taşıyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakan Ersin Tatar da yeni bir vizyonla geleceğe umutla baktıklarını söylerken, "KKTC’nin turizm alanında sadece deniz-kum-güneş ve casinoları ile varlık göstermesi kabul edilir bir durum değildir. Bu topraklar aynı zamanda doğası, özgün lezzetleri, tarihi, kültürü ve arkeolojik varlıklarıyla bir turizm coğrafyası olmak için her imkâna sahiptir. Birlik ve beraberliğimizin korunması önemli. Lokomotif sektör olan turizmde önemli işlere imza atmamız gerekiyor. 1571’de başlayan bu yolculuk KKTC ile devam ediyor. Bu mirasın korunması Türk varlığının korunması önemli” dedi.

Konuşmaların ardından modacı Abdullah Öztoprak imzalı ’VarımVarlığım’ isimli gösteri sunuldu.

Gösteri sonrası IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Beril Su Meral’e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hediye takdimi yapıldı. Tanıtım programı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.