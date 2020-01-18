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  4. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’den Rahşan Ecevit için taziye mesajı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’den Rahşan Ecevit için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Rahşan Ecevit’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatının ardından taziye mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Rahşan Ecevit’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatının ardından taziye mesaj yayımladı. Bakan Üstel mesajında, "Türk siyasetine büyük hizmetleri olan, Türk milletini Kıbrıs Türk halkı ile kenetleyen Mutlu Barış Harekatı’nın baş kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından Merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in aziz hatırasını selamlıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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