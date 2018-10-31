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KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan: İstanbul Havalimanı muazzam bir anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni açılan İstanbul Havalimanı için "Muazzam bir anıt" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan: İstanbul Havalimanı muazzam bir anıt

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni açılan İstanbul Havalimanı için "Muazzam bir anıt" değerlendirmesinde bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuş bu akşam KKTC'ye yapıldı. Türk Hava Yolları'na ait TK 978 sefer sayılı uçak, 136 yolcu ile İstanbul'dan havalandı. Türkiye saati ile 18.55'te KKTC'de olacak uçak için Ercan Havalimanı'nda özel hazırlık yapıldı.
KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni açılan İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına ilk seferin KKTC'ye yapılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Atakan, "İstanbul havaalanından ilk yurt dışı uçunun KKTC'ye yapılması bizler için çok önem arz ediyor. Bu uçuş, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği önemin de göstergesi" dedi.
İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle söz eden Atakan, "Havaalanının açılışında bulundum. Çok muazzam bir anıt oldu burası. Etkileyici ve müthiş bir alan. Bölgenin ve Avrupa'nın en büyük havaalanı olacak burası. KKTC olarak gurur duyduk" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
TT Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik de, "İlk yurt dışı uçuşun KKTC'ye yapılması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile THY yönetiminin Kıbrıs Türk halkına verdiği değerin bir göstergesidir" dedi. İstanbul Havalimanı'nın KKTC'nin turizmine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Özçelik, "Tarihi bir an yaşıyoruz. Türkiye'mize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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