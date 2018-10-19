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KKTC, "Uluslararası CEO Forum 2018"e ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

KKTC, "Uluslararası CEO Forum 2018"e ev sahipliği yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 40 ülkeden kalkınma ve finans kurumları üst yöneticilerinin katılacağı "Uluslararası CEO Forum 2018'e" ev sahipliği yapacak.

KKTC Kalkınma Bankası ile Dünya Kalkınma ve Finans Kurumları Federasyonu’nun (WFDFI) himayelerinde düzenlenecek "Uluslararası CEO Forum 2018" tanıtım toplantısı Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi.

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim, Kalkınma Bankası’nın kurulduğu 1998'den 2017 yılı sonuna kadar 838 özel ve tüzel kişiye 328 milyon dolar kredi kullandırarak ekonomiye destek verdiğini belirterek, "23-24 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası CEO Forum 2018’e, 40 ülkeden kalkınma ve finans kurumlarının 110 üst düzey temsilcisi katılacak." dedi.

Stratejik öncelikler kapsamında olan alanlara finansman desteği sağlamak gibi öncü görevlerinin olduğuna işaret eden Besim, şunları kaydetti:

"Bankamız, mevcut iş akışı içinde kredilendirme faaliyetlerine devam ederken, hükümetin ekonomik vizyonu paralelinde küresel ve ulusal ölçekte yaşanan değişimleri de dikkate alarak yeni kredi ürünleri geliştirmektedir. Örneğin Acil İşletme Sermaye Kredisi için 35 milyon liralık bir kaynak ayırdık ve kullanmaya başladık. Bunun yanında Kümelenme Finansmanı çerçevesinde yeni kredi paketimizi onaylayarak ilk küme finansman kredimizi de 650 bin lira zeytin kümelenmesine verdik, Yenilenebilir Enerji Kredisi için 40 milyon ayırdık, şu anda 30 milyonu geçtik ve bölgesel entegrasyon için kalkınmada birinci öncelikli bölgelere yönelik toplam 4 milyon milyon faizsiz kredi sağladık." diye konuştu.

- "KKTC Kalkınma Bankası, uluslararası platformlarda başarı ile temsil edildi"

KKTC Kalkınma Bankası’nın uluslararası platformlarda başarı ile temsil edildiğini belirten Besim, "Bu yıl ise daha üst bir seviyede bir organizasyon olan CEO Forum 2018'in ülkemizde yapılmasına da talip olduk. Sadece kurumsal bir faydadan çok ülkemizin bu platformda temsiliyetine destek vermek amacıyla buna talip olduk." ifadelerini kullandı.

Girne Acapulco Otel'de düzenlenecek Uluslararası CEO Forum 2018 etkinliği, 24 Ekim'de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının keman sanatçısı Soyoung Yoon’un vereceği kapanış konseri ile son bulacak.

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