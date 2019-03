KKTC üniversitelerine Lübnan’da yoğun ilgi

Celal Sakka, tanıtım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile görüştüğünü belirtti. Çakıl, “Elçilik olarak her zaman üniversitelerimizi her yönleriyle destekleyeceğiz” dedi.

Amerikan Koleji Öğrenci İşleri Koordinatörü ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Tanıtım Uzmanı Celal Sakka, Lübnan’da gerçekleştirdiği tanıtım çalışmalarının yanında, üst düzey yetkililer ile temas ve görüşme gerçekleştirdi.

“Yurt dışında kaliteli ve deneyimli eğitime önem veriyoruz”

Sakka açıklamasında, fuarlarda ve ziyaretlerde ilginin büyük olduğunu belirterek, velilerin özellikle çocukları için yurt dışında kaliteli ve deneyimli eğitime önem verdiklerini söyledi.

Sakka, görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile görüştüğünü ve görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti. Çakıl görüşmede; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerine bu kadar güzel ve yoğun ilgiye tanık olmamız mükemmel, elçilik olarak her zaman üniversitelerimizi her yönleriyle destekleyeceğiz” dedi.

Türk-Lübnan Cemiyeti Kurucusu Zaher Sultan ile görüşen Sakka, Zaher’in; “Kıbrıs üniversiteleri tanıtımları ve çalışmalarını Lübnan’da 10 yıl öncesinde başlatmıştık” dedi.

Trablus ve Kuzey Lübnan Ticaret ve Tarım Odası Başkanı Toufic Dabboussi ile bir araya gelen Sakka, Dabboussi’nin yorumumun ise; “Kuzey Kıbrıs üniversitelerine ilginin çok artığını gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda farklı projeler üzerinde çalışabiliriz ve desteklerimizi daha fazla güçlendireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü Direktörü İbrahim Furkan Özdemir ise; ”Kıbrıs üniversitelerine ilgi çok yoğun. İlerki süreçlerde Kıbrıslı Türk üniversitelerin tanıtılması için her zaman destek olacağız” dedi.

Son olarak Trablus Belediye Başkanı Ahmed Kamareddin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Sakka, Kamareddin’in, KKTC üniversitelerine olan ilgi ile ilgili gözlemlerini ilettiğini, gelecek yıllarda da ortaya koyulacak etkinliklerde desteklerini memnuniyetle sürdüreceklerini söylediğini ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı.