HABER

KKTC üniversitelerine Lübnan’da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Celal Sakka, tanıtım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile görüştüğünü belirtti.

Celal Sakka, tanıtım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile görüştüğünü belirtti. Çakıl, “Elçilik olarak her zaman üniversitelerimizi her yönleriyle destekleyeceğiz” dedi.
Amerikan Koleji Öğrenci İşleri Koordinatörü ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Tanıtım Uzmanı Celal Sakka, Lübnan’da gerçekleştirdiği tanıtım çalışmalarının yanında, üst düzey yetkililer ile temas ve görüşme gerçekleştirdi.
“Yurt dışında kaliteli ve deneyimli eğitime önem veriyoruz”
Sakka açıklamasında, fuarlarda ve ziyaretlerde ilginin büyük olduğunu belirterek, velilerin özellikle çocukları için yurt dışında kaliteli ve deneyimli eğitime önem verdiklerini söyledi.
Sakka, görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile görüştüğünü ve görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti. Çakıl görüşmede; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerine bu kadar güzel ve yoğun ilgiye tanık olmamız mükemmel, elçilik olarak her zaman üniversitelerimizi her yönleriyle destekleyeceğiz” dedi.
Türk-Lübnan Cemiyeti Kurucusu Zaher Sultan ile görüşen Sakka, Zaher’in; “Kıbrıs üniversiteleri tanıtımları ve çalışmalarını Lübnan’da 10 yıl öncesinde başlatmıştık” dedi.
Trablus ve Kuzey Lübnan Ticaret ve Tarım Odası Başkanı Toufic Dabboussi ile bir araya gelen Sakka, Dabboussi’nin yorumumun ise; “Kuzey Kıbrıs üniversitelerine ilginin çok artığını gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda farklı projeler üzerinde çalışabiliriz ve desteklerimizi daha fazla güçlendireceğiz” ifadelerinde bulundu.
Yunus Emre Enstitüsü Direktörü İbrahim Furkan Özdemir ise; ”Kıbrıs üniversitelerine ilgi çok yoğun. İlerki süreçlerde Kıbrıslı Türk üniversitelerin tanıtılması için her zaman destek olacağız” dedi.
Son olarak Trablus Belediye Başkanı Ahmed Kamareddin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Sakka, Kamareddin’in, KKTC üniversitelerine olan ilgi ile ilgili gözlemlerini ilettiğini, gelecek yıllarda da ortaya koyulacak etkinliklerde desteklerini memnuniyetle sürdüreceklerini söylediğini ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Pendik'te TIR'ın çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralıPendik'te TIR'ın çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı
Şenlikoğlu: Hiç kimse şehitliğe inancımızı algı oyunlarıyla sorgulamaya kalkışmasınŞenlikoğlu: Hiç kimse şehitliğe inancımızı algı oyunlarıyla sorgulamaya kalkışmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri havaalanında silah sesleri

Kayseri havaalanında silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.