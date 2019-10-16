- "KKTC ve yayın organlarının tanıtımı için elimizden geleni yapacağız"

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Uluslararası arenada KKTC ve yayın organlarının tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi. RTÜK Başkanı Şahin, kurumun temsilcileriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yayın Yüksek Kurulu (YYK) temsilcileriyle bir çalışma toplantısı ve fikir alışverişinde bulunmak üzere geldiği KKTC'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. YYK'nin daveti üzerine Ada'ya geldiklerini belirten Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hassasiyetleri gibi, RTÜK olarak yeni bir seçim olduğu zaman ve yeni bir başkan seçildiği zaman mutlaka uluslararası kurul toplantısını KKTC'de yapmayı öncelediklerini söyledi. Şahin, "KKTC YYK ile ikili ilişkilerimiz zaten had safhadadır. Bu gelişimizde de çok değişik alanlarda iş birliği ve yapabileceğimiz iş birlikleri, protokoller ve çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunduk." dedi. Üç önemli konu başlığında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Şahin, bunlardan birisinin uluslararası alandaki iş birlikleri olduğunu söyledi.

Başkan Şahin "KKTC YYK'nin uluslararası alanda tanınırlılığının arttırılması için Türkiye Cumhuriyeti ve RTÜK olarak elimizden geleni yapmaktayız. Bundan sonraki süreçte de aldığımız kararlar gereğince gidebileceğimiz ve onları gözlemleri sıfatıyla dahi bile olsa, götürebileceğimiz toplantıları tartıştık ve fikir birliğine vardık." diye konuştu. İnternet yayıncılığının geleceğiyle ilgili de önemli konulara temas ettiklerini vurgulayan Şahin, YYK'nin birikimleri olduğunu, KKTC'de internet yayıncılığının denetimiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun şu anda parlamentoda beklediğini kaydetti. - "Toplantılarımız çok güzel geçti" Şahin, Türkiye olarak internet yayıncılığının denetimi konusunda biraz hızlı davrandıklarını, internet medyasının denetimiyle ilgili kanunu ve akabinde ise yönetmeliği de çıkardıklarını söyledi. Bunun haricinde, medya okur yazarlığının Türkiye ve KKTC'deki uygulamaları konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şahin, bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Şahin, şöyle devam etti: "Toplantılarımız çok güzel geçti. İkili iş birliklerimiz, birlikte yapabileceğimiz işler ve gerçekten bizde müstesna yeri olan, yavru vatan dediğimiz KKTC'nin yayıncılıkla alakalı bir otoritesiyle birlikte olmak, fikir paylaşımında bulunmak ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek bizim için çok değerliydi. Bugün burada RTÜK üyeleri ve çalışanlarıyla bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." KKTC YYK'nin Avrupa Düzenleyici Otoritereler Platformu (EPRA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) toplantılarına katılma hakkı bulunduğunu aktaran Şahin, bunun sayılarının artırılması için çalıştıklarını bildirdi. Şahin, EPRA toplantısının gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması için müracatta bulunduklarını ve o toplantılarda KKTC'nin yayıncılık otoritesinin tanınması ve toplantılara resmi sıfatıyla katılabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. - "KKTC ve yayın organlarının tanıtımı için elimizden geleni yapacağız"