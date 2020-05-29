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KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 21:25 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin belli koşullarda KKTC'ye gelebileceğini ifade etti.

KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek

Hükümet Sözcüsü Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararları açıkladı.

Özersay, Sağlık Bakanlığının detaylı olarak düzenleyeceği koşullarda 1 Temmuz'dan itibaren turistler ve diğer vatandaşların KKTC'ye gelebileceğini kaydetti.

Turistlerin hangi ülkeden geldiğine dikkat edileceğini vurgulayan Özersay, riskin yüksek olduğu ülkelerden geleceklerden PCR testi ve karantina isteneceğini ifade etti.

Özersay, riski daha az olan ülkelerden gelecek için PCR test sertifikası olmak kaydıyla karantinaya girmeden ülkeye giriş için düzenleme yapacaklarını söyledi.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON BULUYOR

1 Haziran'dan itibaren yurt dışında bulunan ve olağan ikameti KKTC olan vatandaşların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini ifade eden Özersay, haziran ayı içinde İngiltere ve Türkiye'den charter seferler düzenleneceğini belirtti.

Özersay, 8 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, çalışma ve öğrenci izni bulunanların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini ancak karantina masraflarını kendilerinin karşılayacağını söyledi.

Bakan Özersay, vefat nedenine bakılmazsızın yurt dışında hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin 1 Haziran itibarıyla ülkeye getirilebileceğini duyurdu.
Gece sokağa çıkma yasağının 1 Haziran'da son bulacağını duyuran Özersay, haziranda ikinci bir ekonomi destek paketi açıklanacağını belirtti.

Özersay, Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanmasıyla ilgili kararlar alındığını ifade etti.

(AA)

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