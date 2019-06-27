KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Hükümet (Maraş konusunda) envanter çalışmasını yapacaksa yapılsın. Burada da eskiden yapılmış çalışmalar var. Arşiv bu açıdan zengin. Hükümetin yapacağı bu çalışmayla devlet arşivi daha da zenginleşmiş olur." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul ederek, Maraş konusunu görüştü.

Akıncı, çözüme katkı oluşturacak yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirterek, "Hükümet envanter çalışmasını yapacaksa yapılsın, sıkıntı yok. Burada da eskiden yapılmış çalışmalar var. Arşiv bu açıdan zengin. Hükümetin yapacağı bu çalışmayla devlet arşivi daha da zenginleşmiş olur." ifadesini kullandı.

Akıncı, hükümetin Maraş’ta sadece envanter çalışması yapılmasına karar verdiğini ifade ederek, "Bundan sonrası için politika yok. Politika oluşturma noktasına gelindiğinde muhakkak Cumhurbaşkanlığı ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini sanıyorum onlar da anlaşmış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili politika oluşturulurken mutlaka Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini hükümete bir kez daha hatırlattım.” diye konuştu.