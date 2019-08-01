"Aziz Atatürk, Kıbrıs'ın fethinin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Mücahit Kıbrıs Türk halkı temellerini, ilke ve inkılapların üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni göstermiş olduğun münhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.

Bizler de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yüksek disiplin, moral ve üstün donanımla çalışarak, Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile barışın ve huzurun teminatı olmaya devam etme azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşünceyle manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

- "GKK, KKTC'yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir"

Kurmay Binbaşı Hayati Kabak, yaptığı konuşmasında, üç anlamlı olayı içinde barındıran 1 Ağustos'un, "Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele" şeklinde özetlenebileceğini belirtti.

Kıbrıs'ta barış ve adaletin 1 Ağustos 1571'de 80 bin şehit verilerek kazanılan bir zaferle geldiğine işaret eden Kabak, "Osmanlı İmparatorluğu'nun sağladığı güvenlik ortamı, o dönemin koşullarında sadece Ada'da değil tüm bölgede halkların huzur ve özgürlük içinde yaşayışını 307 yıl boyunca temin etmiştir." dedi.

Kabak, bugün GKK'nin 1571, 1958 ve 1976'da bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için geleceği inşa eden atalarının emanetini, manevi bir güç olarak onurla taşıdığını söyledi.