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KKTC’de 1 Mayıs’ta tüm marketler kapalı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, süpermarket ve market işletmecileri ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ülkede tüm marketlerin 1 Mayıs’ta kapalı olması kararının alındığını duyurdu.KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, süpermarket ve market işletmecileri ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası temsilcisi ile bir araya geldi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, süpermarket ve market işletmecileri ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ülkede tüm marketlerin 1 Mayıs’ta kapalı olması kararının alındığını duyurdu.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, süpermarket ve market işletmecileri ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası temsilcisi ile bir araya geldi. Bakan Çeler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Emekçiye karşı saygı gösteren, geçtiğimiz ekonomik krize rağmen böyle bir kararın alınmasında öncülük eden tüm marketçilere teşekkür etmek isterim. 1 Mayıs’ın zaruri ve turizm haricindeki tüm iş yerlerinin tam gün kapalı olması çağrısını duyurmak isterim.” dedi. Açık olan iş yerlerinin yasalar çerçevesinde, 1 Mayıs’ta çalışanlara 1’e 2 ödeme yapmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Bakan Çeler, gerekli denetimlerin yapılacağını vurguladı. Çeler, yasakçı zihniyetle değil, emekçiye, çalışanına, işçisine ve aslında kendine ve ülkesine olan saygısından dolayı iş yerlerinin kapalı olması arzusunda olduklarını kaydetti.

Öte yandan önümüzdeki günlerde, bayramlarda ve yılbaşında iş yerlerinin tatil olabilmesi ve çalışma saatlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda da görüşmelerin devam edileceği belirtildi.

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