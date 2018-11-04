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KKTC'de 10 Kasım tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.

KKTC'de 10 Kasım tartışması

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.
Tartışma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelye ile başladı. Genelgede, ama törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Genelge sosyal medyada, "10 Kasım zamanında değil 9 Kasım'da kutlanıyor. Kabul edilemez" şeklinde tepkilere neden oldu.
KKTC medyasının da bu şekilde değerlendirmelerde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan açıklama yaptı. Burhan, "Biz 10 Kasım'a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.
10 Kasım'ın hafta sonuna denk geldiğine işaret eden Burhan, "Bakanlık olarak 10 Kasım'ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım'a katılmasını bu günü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık" diye konuştu.

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KKTC'de 10 Kasım tartışması

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