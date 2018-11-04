HABER

KKTC'de 10 Kasım tartışması (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri müdürlerine; 'KKTC'de 10 Kasım tartışması' başlıklı haberimizi, sosyal medya tepkileri bölümünü düzelterek yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'KKTC'de 10 Kasım tartışması' başlıklı haberimizi, sosyal medya tepkileri bölümünü düzelterek yeniden geçiyoruz. DHA
---------------
YENİDEN

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.
Tartışma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelge ile başladı. Genelgede, ama törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Genelge sosyal medyada, "10 Kasım zamanında değil 9 Kasım'da anılıyor. Kabul edilemez" şeklinde tepkilere neden oldu.
KKTC medyasının da bu şekilde değerlendirmelerde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan açıklama yaptı. Burhan, "Biz 10 Kasım'a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.
10 Kasım'ın hafta sonuna denk geldiğine işaret eden Burhan, "Bakanlık olarak 10 Kasım'ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım'a katılmasını bu günü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
Sahte evrakla kendisini boşayan eşine tazminat davası açtıSahte evrakla kendisini boşayan eşine tazminat davası açtı
KKTC'de 10 Kasım tartışmasıKKTC'de 10 Kasım tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.