HABER

KKTC’de 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi kongresi düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi. Girne elexus Hotelde düzenlenen kongrede Türkiye’nin yerli ve milli yeni tıbbi sağlık cihazları tanıtılarak, yeni teknik bilgiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10’uncu Ulusal Fleboloji Kongresi’nde alanında uzman yerli ve yabancı cerrahların yeni teknolojik tedavi ve tıbbi cihazlarla ilgili sunumlar yapıldı.
Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı ve RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Kongresi’nin 2 yılda bir gerçekleştiğini, kongreye bin 500 üzerinde yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiğini söyledi. Dinç, “Türkiye sağlık sisteminde kendi göbeğini kendi kesen bir ülke. Ürettiğimiz ürünleri artık kendi kongrelerimize yabancı hekimleri anlatarak başlıyoruz. Ürünlerimizi şuan 63 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.
“Hekime şiddet sağlığa şiddettir”
Son zamanlarda yaşanan hekime şiddet konusunda değinen Dinç, “Hekime şiddet sağlığa şiddettir. Toplumun ruhuna şiddettir. Doktorlar her zaman başımızın üstündedir. Bundan dolayı hekime şiddet Türk toplumuna yakışmıyor. Türk toplumu her zaman hekimini doktorunu başının üzerinde taşır ve her zaman doktoruna sahip çıkar ve dualarla karşılar. Geldiğimiz noktada da Türk hekimleri gerçek anlamda gecesini gündüzüne katarak her koşulda mücadele vermektedir” dedi.

KKTC’ye Türkiye’nin yerli ve milli tıbbi cihazları ile destek
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz bizim bir vatan toprağımızdır" ifadelerini kullanan Raşit Dinç, Türkiye’de üretilen yerli ve milli tıbbi cihazların Kıbrıs halkına en kısa zamanda bu kongre vesilesiyle özellikle Kalp Damar Cerrahisi kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında ciddi anlamda ciddi teşviklerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Dinç, “Yurt dışından döviz ile ithal edilen tıbbi cihazlar çok pahalı olduğundan halka arzı ve ulaşılabilirliği zor. Ama artık Türkiye’de üretilen yerli ve milli bir cihazlarımızı direkt olarak Kıbrıs’a Türk Lirası üzerinden teslim edeceğiz ve Kıbrıs halkının sağlığına da ciddi anlamda bu kongre vesilesiyle de destekte bulunmayı istiyoruz. Kıbrıs bizim vatan toprağımız, vatan parçamızdır” diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Şeker hastalığının belirtileriŞeker hastalığının belirtileri
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkünErken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.