KKTC’de 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi kongresi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi. Girne elexus Hotelde düzenlenen kongrede Türkiye’nin yerli ve milli yeni tıbbi sağlık cihazları tanıtılarak, yeni teknik bilgiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 19’uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10’uncu Ulusal Fleboloji Kongresi’nde alanında uzman yerli ve yabancı cerrahların yeni teknolojik tedavi ve tıbbi cihazlarla ilgili sunumlar yapıldı.

Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı ve RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Kongresi’nin 2 yılda bir gerçekleştiğini, kongreye bin 500 üzerinde yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiğini söyledi. Dinç, “Türkiye sağlık sisteminde kendi göbeğini kendi kesen bir ülke. Ürettiğimiz ürünleri artık kendi kongrelerimize yabancı hekimleri anlatarak başlıyoruz. Ürünlerimizi şuan 63 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

“Hekime şiddet sağlığa şiddettir”

Son zamanlarda yaşanan hekime şiddet konusunda değinen Dinç, “Hekime şiddet sağlığa şiddettir. Toplumun ruhuna şiddettir. Doktorlar her zaman başımızın üstündedir. Bundan dolayı hekime şiddet Türk toplumuna yakışmıyor. Türk toplumu her zaman hekimini doktorunu başının üzerinde taşır ve her zaman doktoruna sahip çıkar ve dualarla karşılar. Geldiğimiz noktada da Türk hekimleri gerçek anlamda gecesini gündüzüne katarak her koşulda mücadele vermektedir” dedi.