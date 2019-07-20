Tanpınar, "Bizler burada, 20 Temmuz gününün şafağında gelen özgürlüğü ve barışı kutlamak, bu uğurda ölenleri, acı çekenleri ise anmak için toplanıyoruz." diye konuştu.

Rum tarafına, "Ve asla unutmayın ki, bu Ada'da kaderiniz her zaman kaderimize bağlı olacaktır. Özgürlüklerimizin, ayrılmaz bir şekilde özgürlüğünüze bağlı olduğunu fark edin artık. Bu Ada'da barışın hüküm sürmesinin, iyi komşular olarak yaşamanın tek yolunun bu olduğunu da asla unutmayın." mesajını gönderen Tanpınar, Anadolu ve Türkiye'nin KKTC'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, ana vatana teşekkür etti.

- TSK'nin F-16'larından Ada'da ilk gece uçuşu

Etkinlikte, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bando Mızıkası ve müzisyen Yaşar'ın verdiği konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı.

Yavuz Çıkarma Plajı sahilindeki sessiz saygı bekleyişi ve okunan duaların ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bordo Bereliler, sembolik olarak denizden Türkiye ve KKTC bayraklarıyla çıkarak halkla kucaklaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş uçaklarından dört F-16, Ada'da ilk kez gece uçuşu yaparak Şafak nöbetçilerini selamladı.

Şafak nöbeti, dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.

