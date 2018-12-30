HABER

KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC polisi, şüphe üzerine Gazimağusa Limanı'na gelen bir yük gemisinde bulunan iki tıra operasyon düzenledi.

Operasyonda tırların birinin dorsesinde ülkeye yasa dışı yollarda girmeye çalışan Suriyeli 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan kaçak göçmenlerden ikisinin, tedavi amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntülerBuz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler
Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesiAdanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen KKTC

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.