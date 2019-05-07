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KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde gerginlik

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 19:51 | Son Güncelleme

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “Rauf Raif Denktaş Üniversitesi” arazisinin kiralanmasıyla ilgili ihalede usulsüzlük yaptığı iddiaları, koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) ile gerginliğe neden oldu.KKTC’de Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yasalara aykırı bir şekilde yakınlarına kamu arazilerini ve mallarını kiraladığı iddialarının basına yansımasıyla ilgili gerginlik sürüyor.

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “Rauf Raif Denktaş Üniversitesi” arazisinin kiralanmasıyla ilgili ihalede usulsüzlük yaptığı iddiaları, koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) ile gerginliğe neden oldu.
KKTC’de Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yasalara aykırı bir şekilde yakınlarına kamu arazilerini ve mallarını kiraladığı iddialarının basına yansımasıyla ilgili gerginlik sürüyor. Denktaş’ın “Rauf Raif Denktaş” Üniversitesi arazisini ihale yasalarına aykırı bir şekilde kiralaması konusunda Halkın Partisi’nin (HP) ihalenin yasalara uygun şekilde yapılmasını talep etmesi hükümet içerisinde krize neden oldu.
Serdar Denktaş’ın, üniversite arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun hareket etmediğini savunan Dörtlü Koalisyon ortağı HP, bu şekilde bir kiralamadan rahatsız olduklarını dile getirerek İhale şartlarına uygun bir şekilde kiranın yeniden değerlendirilmesinin etik olacağını belirtti.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada meselenin hukuki değil “etik bir mesele” olduğunu, kiralama işleminin iptal edilmesini istediklerini vurgulayarak, “Bu konuda bizim için asıl mesele kiralamanın hukuka uygun mu, aykırı mı yapıldığı meselesi değildir. Yani kiralama ihale olmadan yapıldığında evet bir sorun vardır ve bunu tartışabilirsiniz. Ama mesele hukuki bir mesele olmaktan öte ve belki de ondan çok daha önemli olacak şekilde bir etik meseledir” diyerek ortağının bu şekilde kiralama yapması uygun bulmadığını açıklamıştı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş kendisine karşı organize bir saldırı gerçekleştirildiğini ifade ederek basına yansıyanlarla ilgili, “Özersay verilen arazileri benden yazılı olarak talep etti. Onları bu hafta içerisinde kendisine ve meclise vereceğim. Kamunun ihaleye koyacağı mülklerin ihale yasasından çıkarılmaya çalışılması diye bir şey yok” diyerek kendini savundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman ise, Bakanlar Kurulu’ndan yeni kiralama kararı çıkarmadığını sadece uzatma kararı verdiklerini belirterek “Hukuksuz bir şey varsa iptal etmeye hazırız” dedi.
Öte taraftan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ise Denktaş’la ilgili iddiaların soruşturulması gerektiğini yönünde hareket edilmesi gerektiğini belirtmişti.
KKTC Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında ki Bakanlar Kurulu arazi gerginliği ile toplandı. Halkın partisinin tavrının ne olacağı toplantıda netleşeceği belirtiliyor.

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