KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde sona doğru

KKTC’de saat 17.00’de gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda Halkın Partisi’nin hükumetten çekilip çekilmeyeceği yönündeki konuların ele alınması bekleniyor. Olası çekilmede KKTC’de erken seçim veya yeni bir koalisyon formülleri üzerinde duruluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın "Rauf Raif Denktaş Üniversitesi" arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması hukümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında rahatsızlığını açıkça belirtmişti. Bakanlar Kurulu toplantısı ardından bugünde Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’nin Genel Başkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay liderliğinde saat 17.00 da toplanma kararı aldı.

Toplantıda Halkın Partisi’nin hükumetten çekilip çekilmeyeceği yönündeki konuların ele alınması bekleniyor. Olası çekilmede KKTC’de erken seçim veya yeni bir koalisyon formülleri üzerinde duruluyor.

