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KKTC'de 8 mahkum Türkiye'ye iade edilmedikleri için açlık grevi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'ye iade edilmek için bekleyen 8 mahkum, açlık grevi başlattı.

KKTC'de 8 mahkum Türkiye'ye iade edilmedikleri için açlık grevi başlattı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'ye iade edilmek için bekleyen 8 mahkum, açlık grevi başlattı. Merkezi Cezaevi'nde 9 gündür devam eden açlık grevi nedeniyle açıklama yapan Halk ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, "İnsanların ölmeleri mi bekleniyor?" diye sordu.
Hükümetin, mahkumların açlık grevi karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Türkmen, "Hükümet bu sorunları çözmezse tüm mahkumların açlık grevine başlayacağını" söyledi.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını anlatan Türkmen, hükümetten bu konuda bir adım atmasını beklediklerini kaydetti. Türkmen, "Sorunlar çözülmezse polis dâhil kimse cezaevine giremeyecek" diye konuştu.

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