HABER

KKTC’de aile dramı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa’ya bağlı Büyükkonuk Kuzey sahil denizinde 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bir sahilde suya kapılan 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa’ya bağlı Büyükkonuk Kuzey sahil denizinde 5 kişilik aileden 4’ü boğularak can verdi. Aileden geriye kalan 1 çocuk ise durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Bölgeye arama çalışmaları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki helikopter ulaştı.
Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamlarını yitirmiştir. Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde bulunan Mert Katırcı’ya (13) ise henüz ulaşılamamış olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Yerel kaynaklar ise polisin açıklamasından sonra Mert Katırcı’nın da cesedine ulaşıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan küçük çocuğu kurtarmaya çalışan başka bir vatandaşın da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 6 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan açıklama
Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Tekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandı
Yaklaşık 2 ton süt yola döküldüYaklaşık 2 ton süt yola döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.