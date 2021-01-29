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KKTC’de akılalmaz olay: Başkasına ait evi 260 bin liraya sattı

29.01.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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KKTC’de akılalmaz olay: Başkasına ait evi 260 bin liraya sattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başkasına ait olan evi habersiz bir şekilde başka bir kişiye 260 bin liraya satan şahıs "sahtekarlıkla para temini" suçlaması ile tutuklandı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde 46 yaşındaki Muhammet Gökmen, bir evin sahibinin bilgisi olmadan satılık olduğu beyanında bulunarak 260 bin liraya Durcan Sabancı’ya sattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başkasına ait olan evi habersiz bir şekilde başka bir kişiye 260 bin liraya satan şahıs "sahtekarlıkla para temini" suçlaması ile tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde 46 yaşındaki Muhammet Gökmen, bir evin sahibinin bilgisi olmadan satılık olduğu beyanında bulunarak 260 bin liraya Durcan Sabancı’ya sattı. Gökmen, parayı aldıktan sonra evin tapu devrini yapıp haber vereceğini söyleyerek ortadan kayboldu.
Durcan ise evin tapusunu almak için Gazimağusa Tapu Dairesi’ne gitti. Ancak tapu dairesindeki yetkililer böyle bir ev için kendi adına tapu devri yapılmadığını söyleyince dolandırıldığını anladı. Başkasına ait olan evi kendisine 260 bin liraya satan dolandırıcıya ulaşan Durcan, parasını geri istedi. Zanlı Gökmen ise Sabancı’dan aldığı 260 bin liradan yalnızca 50 bin lirayı geri verdi. Sabancı, kalan parayı alamayınca polise suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Muhammet Gökmen, “sahtekarlıkla para temini” suçlaması ile Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Gökmen, mahkemede maddi sıkıntısı olduğu gerekçesiyle böyle bir şey yaptığını, Durcan’dan aldığı parayı borçları için harcadığını ifade etti.
Mahkeme, Gökmen hakkında soruşturma amacıyla poliste 1 günlük tutuklu kalması yönünde emir verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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