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KKTC’de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Erhüman

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

KKTC’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Nisan 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı aday gösterdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genişletilmiş Parti Meclisi, Lefkoşa’da cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı.

KKTC’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Nisan 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı aday gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genişletilmiş Parti Meclisi, Lefkoşa’da cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı. Yapılan oylamada, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Genel Başkan Erhürman, resmen CTP’nin adayı olarak ilan edildi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Erhürman, "Biz 1970’ten beri aralıksız bir biçimde bir an önce kapsamlı çözüm, bir an önce federal çözüm diyenleriz ve ne zaman bir an önce kapsamlı çözüm dediysek, ne zaman bir an önce federal çözüm dediysek ucuna bir an önce barışı da ekleyenleriz" ifadelerini kullandı. Erhürman, "Kalıcı barışın garantisi adada da, bölgede de bir an önce federal, kapsamlı çözüme ulaşmaktır" dedi.

Erhürman: "Arı gibi çalışacak bir cumhurbaşkanlığına ihtiyacımız var"
CTP’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Yarının Kıbrıs’ı için bugün harekete geçmek zorundayız. Bugünden tezi yok, yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs için çözüm çabalarına ağırlık verileceğini dile getiren Erhürman, "Artık aralıksız bir biçimde Birleşmiş Milletler’in (BM) gündeminde, Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Yunanistan’ın, İngiltere’nin gündeminde, bu ülkede temsilciliği olsun olmasın etkili olan tüm ülkelerin gündeminde aralıksız bir biçimde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak zorundayız" diye konuştu. Erhürman, CTP’nin cumhurbaşkanlığına çıkmasının son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanlığına ihtiyacımız var, kadro aranıyorsa işte buradadır" dedi. Erhürman, seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının aralıksız çalışan, durmadan BM ve tüm ülkelerle görüşen, yaşanan fikir ayrılıklarını diplomasi ile aşma becerisini uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi bilgisiyle gösteren, deneyimli kadrolarla çalışan bir cumhurbaşkanı olması gerektiğini de ifade etti. Kıbrıs sorununa bir an önce federal temelde çözüm bulunması için cumhurbaşkanlığı makamının en önemli makam olduğunu hatırlatan Erhürman, "Bir an önce kapsamlı çözümün gerçekleştirilmesinde de, adım adım çözüme doğru yürünmesinde de, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratılmasında da, barışı inşa çabasında da bir tane özne vardır. O özne, Kıbrıs Türk halkıdır" şeklinde konuştu.

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