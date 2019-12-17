KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2020 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkanı Tufan Erhürman ile katılacağını duyurdu.

Lefkoşa'da yapılan CTP Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması oy birliğiyle kabul edildi.

Erhürman, adaylığının ilanının ardından yaptığı konuşmada, "Yarının Kıbrıs'ı için, bugünden hareket etmek zorundayız, bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Bu işler kadro, takım, deneyim işidir, kadro, takım veya deneyim aranıyorsa, hepsi buradadır." dedi.

Aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve etkili olan tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak zorunda olduklarını söyleyen Erhürman, cepheleşmeden yana olmadıklarını dile getirdi.

Erhürman, kimseyle çatışmak niyetinde olmadıklarını ve kimseyle kavgalarının bulunmadığını vurgulayarak, "Aralıksız çalışan, BM ile, tüm ülkelerle durmadan görüşen, fikir ayrılıklarını da diploması ile aşma becerisi gösteren, uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi deneyimi ile iyi kadrolarla çalışan bir cumhurbaşkanlığı olmalıdır." ifadelerini kullandı.