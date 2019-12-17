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KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:20 | Son Güncelleme

KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2020 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkanı Tufan Erhürman ile katılacağını duyurdu.

Lefkoşa'da yapılan CTP Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması oy birliğiyle kabul edildi.

Erhürman, adaylığının ilanının ardından yaptığı konuşmada, "Yarının Kıbrıs'ı için, bugünden hareket etmek zorundayız, bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Bu işler kadro, takım, deneyim işidir, kadro, takım veya deneyim aranıyorsa, hepsi buradadır." dedi.

Aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve etkili olan tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak zorunda olduklarını söyleyen Erhürman, cepheleşmeden yana olmadıklarını dile getirdi.

Erhürman, kimseyle çatışmak niyetinde olmadıklarını ve kimseyle kavgalarının bulunmadığını vurgulayarak, "Aralıksız çalışan, BM ile, tüm ülkelerle durmadan görüşen, fikir ayrılıklarını da diploması ile aşma becerisi gösteren, uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi deneyimi ile iyi kadrolarla çalışan bir cumhurbaşkanlığı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Tufan Erhürman kimdir

Tufan Erhürman, 1970'de Lefkoşa'da doğdu. Erhürman, 1988-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı'nda 1995-2001 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışan Erhürman, aynı yıllarda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi.

Erhürman, 1999 ve 2004'de Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaparken, "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle 2001'de hukuk doktoru oldu.

Başkan Erhürman, 2001-2006 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaparken, 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalıştı ve sonra yine Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine döndü.

Daha sonra 2002-2006 ve 2010-2013 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Erhürman, 2008-2010 yılları arasında KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Müzakere Heyetinde görev yaptı.

Erhürman, 2013'te CTP'den Lefkoşa milletvekili seçilerek KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne girdi ve 2014'te hukuk doçenti oldu.

CTP'nin 14 Haziran 2015'te gerçekleştirilen 25'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Sekreterlik görevini üstlenen Erhürman, 13 Kasım 2016'da yapılan CTP'nin 26'ncı Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık görevine seçildi.

Tufan Erhürman, KKTC'de 2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019 tarihlerinde dörtlü koalisyon olarak görev yapan 34'ncü hükümet döneminde başbakanlık görevini yürüttü.

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2020 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimi aday CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KKTC

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