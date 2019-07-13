KKTC'de aynı aileden 4 kişi denizde boğuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde denize giren anne ve baba ile 2 çocukları boğuldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa'ya bağlı Kaplıca-Yedikonuk arasındaki Tulumba mevkisinde akşam saatlerinde Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18), Barış Katırcı (12) ve Mert Katırcı (13) denize girdi.

Dalgalı olduğu belirtilen denizde boğulan Ramazan, Filiz ve Merve Katırcı'nın cesetleri bulundu. Barış Katırcı, sahildekiler tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Denizde kaybolan Mert Katırcı'nın ise arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu.

- Siyasilerden başsağlığı mesajı

Olayın ardından siyasiler sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı paylaşımında, "Anne, baba, iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da başsağlığı dileklerini bildirdi.

