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KKTC’de ’Batı Nil Virüsü’nden ikinci ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ‘Batı Nil Virüsü’ teşhisi konan yaşlı adam, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk “Batı Nil Virüsü” teşhisi konan ve 18 Temmuz 2019 tarihinden beri Lefkoşa Dr.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ‘Batı Nil Virüsü’ teşhisi konan yaşlı adam, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk “Batı Nil Virüsü” teşhisi konan ve 18 Temmuz 2019 tarihinden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Kasım Aktaş (69) dün gece saat 20.30 sıralarında yaşamını yitirdi. KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Topçuköy’de yaşayan 69 yaşındaki Kasım Aktaş’ın Batı Nil Virüsü teşhisi dışında ağır ikincil hastalıkları da bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı.
Aktaş’ın ölümüyle KKTC’de ‘Batı Nil Virüsü’ kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye çıktığı öğrenildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde 26 Temmuz’da ’Batı Nil Virüsü’ nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Hilmi Bolel de ‘kardiyak ve solunum arresti’ sonucu hayatını kaybetmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesinde ’Batı Nil Virüsü’ teşhisiyle 2 hastanın tedavilerinin sürdüğü, 4 hastanın ise kan tahlil sonuçlarını beklediği kaydedildi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının ülke çapında uçkun ve larva mücadelesi de yoğun şekilde devam ediyor.

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