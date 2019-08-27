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KKTC’de bazı bölgelere yasak getirilmesi avcıları sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

KKTC’de Av sezonunun açılmasıyla bazı bölgelerde avlanmanın yasaklanmasına sinirlenen avcılar, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

KKTC’de Av sezonunun açılmasıyla bazı bölgelerde avlanmanın yasaklanmasına sinirlenen avcılar, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı. KKTC Avcılık Federasyonunun eyleme resmi hizmet aracıyla gelmesi tepki çekti.
Kıbrıslı avcılar, av sezonunun açılmasıyla bazı bölgelerde avlanmanın yasaklanmasına tepki gösterdi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünde toplanan avcılar, araçları ile Başbakanlık önüne gelerek "avıma dokunma" sloganı ile eylem yaptı. Polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı Başbakanlık önünde ki eylemde “Avcılığı siyasi malzeme yaptırmayınız”, “Yerli üretime destek olalım”, “Avıma dokunma”, “Portakala dokunan eller kırılsın”, “Avcılığın olduğu yerde kötü alışkanlık barınmaz” pankartları açtı.
Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Başbakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında, “Kıbrıs insanının yaşam tarzı, geleneği, kültürü ve en büyük sosyal aktivesi olan avcılığın, bazı siyasiler tarafından bir kenara itilip yok sayılmasına ‘dur’ demek için geldik” dedi.
Başbakan Ersin Tatar, avcılardan oluşan bir heyeti kabul ederek sorunlarını dinledi. Görüşmeye İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu hazır bulundu. Görüşmede, bazı bölgelerin tekrar ava açılması konusunda Bakanlar Kurulunun bir çalışma yapması yönünde uzlaşıya varıldı.
Avcıların eylemi resmi hizmet plakalı araçla yapması da tepkilere neden oldu. KKTC’de ilk kez bir resmi hizmet aracı (RHA) ile hükümetin protesto edilmesi, birçok çevrenin tepkisine neden olurken Avcılar Federasyondan resmi plaka ile ilgili açıklama geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım-onarım giderlerinin yine avcıların ödediği paralarla karşılandığı kaydedilerek, “Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır” denildi.

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