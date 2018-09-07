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KKTC'de besicilerin protesto eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylemi üçüncü gününde de sürdürdü - Traktörü ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binasına girmeye çalışan eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti - Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: - "Cumartesi, pazar günü arpa fiyatları geri çekilirse pazartesi günü gelip araçları çekeriz. Geri çekmeyecekse pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eyleme üçüncü gününde de devam etti.

Lefkoşa’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde araçlarıyla bekleyen eylemcilerden bir heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Görüşmenin ardından sorunlarına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne traktör ve tarım araçlarıyla gelen eylemcilere polis ve çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Polis, traktörü ile Bakanlık binasına girmeye çalışan eylemcileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Polisin sıktığı biber gazından etkilenen bazı eylemciler ve bir basın mensubu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanından beklentilerinin, yetkisini kullanıp hükümeti soruna bir çözüm bulmak amacıyla toplantıya çağırması olduğunu söyledi.

Hükümetin kuruş hesabı yaptığını iddia eden ve bundan vazgeçilmesi çağrısında bulun Naimoğulları, “Cumartesi, pazar günü arpa fiyatları geri çekilirse pazartesi günü gelip araçları çekeriz. Geri çekmeyecekse pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız.” diye konuştu.

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