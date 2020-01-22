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  4. KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri Isparta’daki hastaya umut oldu

KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri Isparta’daki hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki kadına umut oldu.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinin, Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile yaklaşık 5 gün önce getirdikleri karaciğer, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki Nazmiye Kınay’a nakledildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki kadına umut oldu.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinin, Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile yaklaşık 5 gün önce getirdikleri karaciğer, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki Nazmiye Kınay’a nakledildi. Nakil yapılan Kınay’ın 5 gündür hastanede olduğu, gerekli tetkik ve tedavilerinin halen sağlıklı şekilde yürütüldüğü öğrenildi.
Karaciğer greftinin acil nakil bekleyen hastaya yapılan operasyon ile nakledildiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, “18 Ocak gece yarısında Lefkoşa’dan gelen haberle, yapılan organ bağışı için ekibimiz toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ambulans uçağıyla Lefkoşa’ya gidildi. Orada, bağışlanan organlardan karaciğeri alarak, tekrar şehrimize geldik” dedi.

“6 saat süren başarılı ameliyatla nakil yapıldı”
Yapılan nakil sonrasında hastanın durumu hakkında konuşan Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, “55 yaşında, karaciğer yağlanması sebebiyle nakil bekleyen bir hastamıza, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla takıldı. Şu anda hastamızın genel durumu iyi. Ameliyat sonrası 5.gündeyiz. Servisimize aldık, gayet iyi” ifadelerini kullandı.

“Organlar KKTC ve Türkiye’deki hastalara ulaştırıldı”
Doç. Dr. Sabuncuoğlu, KKTC’de bağışlanan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını kaydederek, “Hasta yakınları, fazlasıyla bilgiliydi. Hem akciğer, hem kalp, hem karaciğer, 2 tane böbreği de bağışlamışlardı. Böbrekler Lefkoşa’da kaldı. Akciğer, kalp ve karaciğer de ilgili, ihtiyacı olan tüm hastalara ulaştırıldı” diye konuştu.

“Toplumumuzdan bağışların artmasını bekliyoruz”
Organ bağışının arttırılması konusunda tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Sabuncuoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi, bu tür bağışlar hastalara umut vaat ediyor. Bunlar, bizim için ve toplum için çok önemli. Toplumumuzdan bu konuda bağışların artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, aslen Denizlili olan gencin cenazesinin, bağış sonrasında memleketine getirilerek toprağa verildiği öğrenildi.

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