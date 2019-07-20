KKTC’de binler şafak nöbetinde

KKTC’de vatandaşlar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıl dönümü vesilesiyle, Türk ordusunun adaya ilk ayak bastığı yerde şafak nöbeti tuttu.

KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında turizm kenti Girne’nin Yavuz Çıkarma Plajı’nda 10’uncusu gerçekleştirilen ’Şafak Nöbeti’ etkinliği, bu yıl “Tarihimize ve geleceğimize sahip çık” sloganı ile düzenlendi. Binlerce Kıbrıs Türkü, Şafak Nöbeti etkinliğine katılarak nöbet tuttu. Adanın her yerinden Kıbrıslı Türkler ve tatilciler ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile nöbete katıldı. Şafak nöbetine KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve milletvekilleri de katıldı.

19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece Türk ordusunun Kıbrıs’a denizden ilk adımı attığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Şafak Nöbeti’ etkinliklerinde, sevilen şarkıcı Yaşar sahne aldı.

