HABER

KKTC’de binler şafak nöbetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

KKTC’de vatandaşlar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıl dönümü vesilesiyle, Türk ordusunun adaya ilk ayak bastığı yerde şafak nöbeti tuttu.KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında turizm kenti Girne’nin Yavuz Çıkarma Plajı’nda 10’uncusu gerçekleştirilen ’Şafak Nöbeti’ etkinliği, bu yıl “Tarihimize ve geleceğimize sahip çık” sloganı ile düzenlendi.

KKTC’de vatandaşlar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıl dönümü vesilesiyle, Türk ordusunun adaya ilk ayak bastığı yerde şafak nöbeti tuttu.
KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında turizm kenti Girne’nin Yavuz Çıkarma Plajı’nda 10’uncusu gerçekleştirilen ’Şafak Nöbeti’ etkinliği, bu yıl “Tarihimize ve geleceğimize sahip çık” sloganı ile düzenlendi. Binlerce Kıbrıs Türkü, Şafak Nöbeti etkinliğine katılarak nöbet tuttu. Adanın her yerinden Kıbrıslı Türkler ve tatilciler ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile nöbete katıldı. Şafak nöbetine KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve milletvekilleri de katıldı.
19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece Türk ordusunun Kıbrıs’a denizden ilk adımı attığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Şafak Nöbeti’ etkinliklerinde, sevilen şarkıcı Yaşar sahne aldı.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Kışlık odunları denizden geldiKışlık odunları denizden geldi
Prof. Dr. Atasoy: Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyorProf. Dr. Atasoy: Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.