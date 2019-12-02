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KKTC’de Burger King, Rum ambargosunu deldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 13:31 | Son Güncelleme

  Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı.

KKTC’de Burger King, Rum ambargosunu deldi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı.
Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu. KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti. KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.

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