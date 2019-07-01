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Kktc’de büyük patlamalar ve yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 03:40 | Son Güncelleme

Kktc’de Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi.

Kktc’de büyük patlamalar ve yangın

Kktc’de Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Bölgeden gelen bilgiler bir hava aracının düştüğü yönünde...
Asker bölgeye kimse yaklaştırmıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlamaların geniş bir bölgeden duyulduğu bildiriliyor.
Bölgeden gelen bilgiler bir hava aracının düştüğü yönünde. Savaş uçağı, helikopter, İHA ya da füze ihtimalinden söz ediliyor.
Bir başka iddiaya göreyse bölgedeki bir mühimmat deposunda patlama oldu. Ancak bu bilgi askeri kaynaklar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yalanlandı.Özersay,“Meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter vb. bir hava aracı değildir”dedi.
Bölgede bir enkaz olduğu bilgisi var, ancak ne olduğu bilinmiyor.
Olay yerinde üç adet farklı büyüklükte neye ait olduğu bilinmeyen siyah parçalar bulundu. Ayrıca bir uçak motoruna ait olduğu ileri sürülen yuvarlak bir parça da görüntülendi.
Güvenlik güçleri enkaza yaklaştırmıyor. Bu arada bölgede çok sayıda vatandaş toplanmış durumda.
İtfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri bölgede. Asker ve polis de incelemelerde bulunuyor.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de olay yerinde.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bölgeye hareket ettiği bildiriliyor.

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