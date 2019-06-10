KKTC’de Caner Gönyeli Arama-Kurtarma Tatbikatı başlıyor

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlıyor.

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın kara safhası yarın, deniz safhası ise çarşamba günü yapılacak. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla 12 Haziran’a kadar sürecek. Tatbikat kara safhası, yarın Girne 101 Evler olarak da bilinen St. Hilarion kale bölgesinde icra edilecek.

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma tatbikatının Deniz safhası ise Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

