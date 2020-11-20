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KKTC’de çıkan hortum büyük çapta maddi hasara neden oldu

20.11.2020 20:29 | Son Güncelleme:
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KKTC’de çıkan hortum büyük çapta maddi hasara neden oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan hortumlar nedeni ile birçok bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) dün gece başlayan yağışlı havanın etkisi altına girmesi ile birlikte birçok bölgede hortum çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan hortumlar nedeni ile birçok bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) dün gece başlayan yağışlı havanın etkisi altına girmesi ile birlikte birçok bölgede hortum çıktı. Turizm kenti Girne’ye bağlı Ozanköy, Çatalköy ve Lapta bölgelerinde deniz açıklarında ortaya çıkan hortumlar, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Çıkan hortumlar tırları, araçları, elektrik direkleri ve ağaçları devirirken, evlerin çatılarını uçurdu. Hortumdan etkilenen bölgeler adeta savaş alanına döndü. KKTC’ye elektrik sağlayan santralin güvenlik nedeni ile durdurulması ile birçok bölge elektriksiz kaldı. Ekipler, hasar tespit ve tamir için birçok bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Ozanköy sakini Mehmet Musa yaptığı açıklamada, “Fırtına bir anda çıktı. 30 saniye bile sürmedi birçok şeyi tahrip etti” dedi.
Çatalköy sakini Cevriye Ersoy ise yaptığı açıklamada, “Evde oturuyordum yağmur yağmaya başladı. Yağmuru çekeyim diye yerimden kalktım sonra baktım hortum hızla geliyor. Hemen geriye çekildim üzerime birden salonun camı patladı. Şükürler olsun ki cana bir şey gelmedi .Her taraf yıkıldı” ifadelerini kullandı.
Ruhat Özmen, “Hortum çıktığında yataktaydım. Köpeğim bir anda havlamaya başladı ve ortadan kayboldu. Sonra camlar kırıldı, her şey bir dakika sürdü ne olduğunu da anlamadım hayatımda ilk defa gördüm” dedi.
Mehmet Şah, “Hortum üzerimize geldi. Zannettik uçuyoruz. Mahallede tüm çatılar uçtu, zarar çok büyük” ifadelerini kullandı.

KKTC’de çıkan hortum büyük çapta maddi hasara neden oldu

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