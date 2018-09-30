KKTC'de cinayet

İSKELE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kişi ormanlık alanda boğularak öldürüldü.

KKTC Polisi Basın Subaylığından yapılan açıklamada, İskele'de ormanlık alanda bir ceset bulunduğu, ilk belirlemelere göre cesedin, heykel, seramik ve resim sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'e ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, Özgöçmen'in kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

